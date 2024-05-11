Сергей Савелий почти 40 лет работал в спортивной журналистике.

Украинский спорт потерял еще одну легенду. В субботу, 11 мая, умер спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий, легендарный закадровый голос, который десятилетиями сопровождал трансляции спортивных событий на украинском ТВ. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на родных журналиста.

Сергею Савелию было 68 лет, в последнее время он имел серьезные проблемы со здоровьем. О времени и месте прощания с журналистом родные обещают сообщить позже.

Как телевизионный комментатор спортивных событий Сергей Савелий хорошо известен старшему поколению украинских болельщиков. Он более 40 лет работал на телевидении, из них 37 - в спортивной редакции.

Савелий комментировал соревнования 12-ти Олимпийских игр, 10 из них освещал непосредственно с места событий. Именно он комментировал самый первый матч первого чемпионата Украины по футболу в 1992 году.

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Как писал УНИАН, журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира. Украинский боксер Александр Усик оказался среди лидеров.

Также мы рассказывали, что стали известны финалисты футбольной Лиги Европы. Финал этого престижного чемпионата запланирован на 22 мая и пройдет в ирландском Дублине.

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