Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия).

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. В финал турнира вышли немецкий "Байер" и итальянская "Аталанта".

В полуфинале "Байер" сыграл против итальянской "Ромы". Игра завершилась со счетом 2:2 (4:2 по итогам двух матчей). У "Ромы" два пропущенных – Манчини забил автогол на 83 минуте, еще один мяч в ворота итальянцев позже отправил Станишич.

У "Байера" также два пропущенных мяча – Паредес забил на 43 (пен) и 66 (пен) минутах.

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Тем временем "Аталанта" боролась за выход в финал с французским "Марселем". Игра завершилась со счетом 3:0. Голы забивали Лукман, Руджери и Туре. Напомним, что первая игра между этими клубами завершилась со счетом 1:1.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия).

Кто сыграет в финале Лиги Чемпионов

Напомним, в среду, 8 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, на поле встретились "Реал" и "Бавария". В финал прошел испанский "Реал".

Днем ранее немецкий футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд победил французский "ПСЖ", став первым финалистом сезона Лиги Чемпионов.

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Матч завершился со счетом 0:1, на 50 минуте защитник "Боруссии" Матс Хуммельс забил единственный гол.

Таким образом, в финале мадридский "Реал" встретится с "Боруссией" Дортмунд. Матч состоится 1 июня в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".

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