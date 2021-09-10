Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт попал под критику общества за то, что сказал "спорт вне политики".
Это заявление Гутцайт сделал в интервью для hromadske.
"В Хартии международного олимпийского комитета прописано так, что спорт вне политики. Олимпийский спорт вне политики", - сказал Гутцайт.
"Там прописана политическая независимость членов МОК, запрет политической дискриминации и запрет политикам выступать на Олимпиаде. Я читал Хартию перед интервью, я не видел фразы, что спорт вне политики", - парировал своему собеседнику интервьюер.
"Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание - спорт вне политики. Да, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина - спортивная страна, что мы развиваем спорт. Конечно, если мы воюем с Российской Федерацией и гибнут ребята, которые защищают нас на Востоке страны, нужно понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем", - добавил Гутцайт.
В комментариях публика разразилась гневом:
"Как раз в ближайшие недели должна быть "большая миграция" министров со своих кресел - может и его спихнут";
"Если в условиях войны у Украины такие министры - то страну не спасти";
"Может уже пора менять такого министра, в последнее время много кринжового исходит от него";
"Печально что у нас такой министр молодежи и спорта";
"Лучше бы он промолчал. Он и так своими репликами постоянно закапывает себя все глубже";
"Какое досадное самоубийство";
"Гутцайт - приспособленец".
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Вадим Гутцайт: что о нем известно
- 49-летний министр имеет за плечами блестящую карьеру фехтовальщика. На Олимпиаде-1992 в Барселоне Гутцайт выиграл золотую медаль в составе команды в сабле.
- С 4 марта 2020 года Гутцайт занимает должность министра молодежи и спорта Украины.
- До этого Гутцайт был вице-президентом Украинской академии спорта, а также членом исполкома НОК Украины.