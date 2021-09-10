Вадим Гутцайт озвучил свою позицию.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт попал под критику общества за то, что сказал "спорт вне политики".

Это заявление Гутцайт сделал в интервью для hromadske.

"В Хартии международного олимпийского комитета прописано так, что спорт вне политики. Олимпийский спорт вне политики", - сказал Гутцайт.

"Там прописана политическая независимость членов МОК, запрет политической дискриминации и запрет политикам выступать на Олимпиаде. Я читал Хартию перед интервью, я не видел фразы, что спорт вне политики", - парировал своему собеседнику интервьюер.

"Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание - спорт вне политики. Да, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина - спортивная страна, что мы развиваем спорт. Конечно, если мы воюем с Российской Федерацией и гибнут ребята, которые защищают нас на Востоке страны, нужно понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем", - добавил Гутцайт.

В комментариях публика разразилась гневом:

"Как раз в ближайшие недели должна быть "большая миграция" министров со своих кресел - может и его спихнут";

"Если в условиях войны у Украины такие министры - то страну не спасти";

"Может уже пора менять такого министра, в последнее время много кринжового исходит от него";

"Печально что у нас такой министр молодежи и спорта";

"Лучше бы он промолчал. Он и так своими репликами постоянно закапывает себя все глубже";

"Какое досадное самоубийство";

"Гутцайт - приспособленец".

Вадим Гутцайт: что о нем известно

49-летний министр имеет за плечами блестящую карьеру фехтовальщика. На Олимпиаде-1992 в Барселоне Гутцайт выиграл золотую медаль в составе команды в сабле.

С 4 марта 2020 года Гутцайт занимает должность министра молодежи и спорта Украины.

До этого Гутцайт был вице-президентом Украинской академии спорта, а также членом исполкома НОК Украины.

Автор: Артем Будрин