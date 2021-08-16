Вадим Гутцайт считает, что из-за давления спортсменка может уехать из Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю медалистки Олимпийских игр Ярославы Магучих, скандал вокруг которой разгорелся после ее объятий с российской спортсменкой.

В интервью "Украинской правде" Гутцайт попытался объяснить, почему Магучих стала обниматься с россиянкой:

"Ярослава 7 лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала. Я уверен, что когда она увидела реакцию, потом все поняла. Наверное, нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали".

Он подчеркнул, что если давить на спортсменку, то у нее может появиться желание покинуть Украину:

"Касательно Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали".

Отвечая на вопрос о том, что украинские спортсмены часто совершают подобные поступки, а потом говорят, что спорт вне политики, Гутцайт отметил:

"В олимпийской хартии написано: "спорт вне политики".

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"Может ли это работать во время войны? Нужно себя максимально контролировать", - добавил он.

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Позже в Минобороны рассказали о беседе с Магучих, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.

В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.

Сама Магучих обратилась к украинским болельщикам в соцсети.

Автор: Антон Дударь