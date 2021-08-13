По словам замминистра обороны Анны Маляр, Ярослава Магучих "понимает, что произошло".

В Министерстве обороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась критике из-за фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что никакого "ковра" не было.

"Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Опечалена по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Для нее честь быть в рядах военнослужащих ВСУ, она верна Украине", - подчеркнула Маляр.

"Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми", - также отметила Маляре, подчеркнув, что, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем Магучих в ВСУ.

"Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю - недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", - подытожила замминистра.

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.

В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.

Автор: Антон Дударь