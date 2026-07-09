Костюк – Носкова: смогла ли украинская теннисистка выйти в финал Уимблдона

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счётом 4:6, 4:6.

Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале Уимблдона уступила чешской теннисистке Линде Новиковой, сообщает "Чемпион".

Издание сообщило, что Костюк (13) не сумела выйти в финал, уступив в полуфинальном матче чешке Линде Носковой (12). Примечательно, что матч длился 1 час 18 минут и завершился со счётом 4:6, 4:6.

Примечательно, что соперницы встречались во второй раз, у каждой теннисистки была по одной победе.

Видео дня

Издание добавило, что в решающем матче турнира Носкова сыграет против своей соотечественницы Каролины Муховой (9).

Отмечается, что Костюк во второй раз в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam. Месяц назад на "Ролан Гаррос" ей тоже не удалось выйти в финал.

Костюк стала второй украинкой, выступившей в финале Уимблдона. Ранее это удавалось Элине Свитолиной в 2019-м и 2023-м годах.

Отмечается, что, несмотря на поражение, со следующей недели киевлянка установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 11 позицию.

Марта Костюк: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Костюк расплакалась после победы в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции и рассказала, что российская ракета едва не попала в дом ее родителей. Костюк показала фотографию разрушений на телефоне во время пресс-конференции. Она рассказала, что дом ее родителей оказался среди дыма и огня, охвативших расположенный неподалеку жилой комплекс. По словам теннисистки, её тошнило от мысли, что если бы ракета была на 100 метров ближе, она могла бы потерять родителей и сестру из-за российского удара. Костюк призналась, что из-за этого ей было очень сложно так быстро осознать случившееся и выйти на корт.

Вас также могут заинтересовать новости: