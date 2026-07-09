'Динамо' неудачно стартовало в квалификации Лиги Европы

Встреча состоялась на стадионе "Арена Люблин" в Польше.

Состоялся матч первого квалификационного раунда нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в котором встретились киевское "Динамо" и румынская "Университатя" из Клужа. Поединок закончился со счётом 0:0.

Первый тайм прошел под знаком превосходства киевлян, но они так и не сумели его реализовать.

На 79-й минуте Шапаренко эффектно пробил по воротам, но попал в перекладину. На 85-й минуте на стадионе возникли проблемы с освещением, из-за чего произошла пауза. В результате зрители так и не увидели голов в матче.

Видео дня

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первый матч

"Динамо" - "Университатя" - 0:0

Предупреждения: Драмме (71)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера, Бражко, Пихаленок (Буяльский, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундана, 91).

"Университатя": Михаил, Кипчу, Коубиш, Кристя, Станоев, Драмме (Педру Пинту, 84), Кодря, Менди (Адамс, 65), Бик, Штефанеску, Макалу (Алиев, 74).

Встреча состоялась на стадионе "Арена Люблин" в Польше.

Ответный матч состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.

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Ранее стало известно, что УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) готова заблокировать возвращение российских команд в международные футбольные соревнования после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял с страны дисквалификацию.

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