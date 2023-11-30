Украинские биатлонисты финишировали на 14-й позиции.

В четверг, 30 ноября, в шведском Эстерсунде прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии, второе место заняла Франция, третья позиция за Германией.

Сборная Украины финишировала на 14-й позиции.

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"Сине-желтые" выступили в следующем составе: Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Тищенко передал эстафету 12-м с отставанием 41,3 секунды. Вторым на трассу вышел Артем Прима и передал эстафету 10-м с отставанием 1.31,0. Тарас Лесюк бежал на третьем этапе и закончил гонку 11-м с отставанием команды 2.51,6. Финишером сборной Украины был Антон Дудченко, на стрельбе лежа он заработал 3 штрафных круга, стойку прошел чисто и в итоге финишировал на 14-й позиции.

Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия - 1.14.28,4 (0+7)

2. Франция - 20,6 (0+11)

3. Германия - 50,5 (1+16)

4. Австрия - 1.44,5 (0+2)

5. Италия - 1.45,0 (0+16)

6. Швеция - 2.17,9 (2+16)

14. Украина - 4.58,5 (3+9)

Напомним, первый этап Кубка мира в Эстерсунде стартовал 25 ноября и продлится до 3 декабря.

29 ноября в Эстерсунде состоялась женская эстафета, победильницами которой стали представительницы Норвегии. Сборная Украины финишировала на 12-й позиции.

Добавим, что 1 декабря в Эстерсунде состоится женский спринт.

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