Украинские биатлонистки пришли к финишу 12-ми.

В среду, 29 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская классическая эстафета.

Победительницами эстафеты стали представительницы Норвегии, второе место заняла команда Швеции, третьими к финишу пришли немецкие биатлонистки.

Сборная Украины выступила в таком составе: Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.

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Украинки выступили неудачно. Они финишировали лишь на 12 месте, проиграв лидерам более 6 минут.

Отметим, что Дарья Блашко ушла на штрафной круг на втором этапе, она не смогла закрыть мишень дополнительными патронами.

Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Женщины

1. Норвегия (0+9) 1:18:48.3

2. Швеция (1+9) +41.6

3. Германия (0+4) +47.9

4. Швейцария (0+10) +2:19.9

5. Франция (1+10) +2:23.4

6. Чехия (3+13) +2:47.9

...

12. Украина (1+9) +6:05.3

Напомним, первый этап Кубка мира в Эстерсунде стартовал 25 ноября и продлится до 3 декабря.

30 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится мужская эстафета.

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