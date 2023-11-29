В среду, 29 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская классическая эстафета.
Победительницами эстафеты стали представительницы Норвегии, второе место заняла команда Швеции, третьими к финишу пришли немецкие биатлонистки.
Сборная Украины выступила в таком составе: Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.
Украинки выступили неудачно. Они финишировали лишь на 12 месте, проиграв лидерам более 6 минут.
Отметим, что Дарья Блашко ушла на штрафной круг на втором этапе, она не смогла закрыть мишень дополнительными патронами.
Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Женщины
1. Норвегия (0+9) 1:18:48.3
2. Швеция (1+9) +41.6
3. Германия (0+4) +47.9
4. Швейцария (0+10) +2:19.9
5. Франция (1+10) +2:23.4
6. Чехия (3+13) +2:47.9
...
12. Украина (1+9) +6:05.3
Напомним, первый этап Кубка мира в Эстерсунде стартовал 25 ноября и продлится до 3 декабря.
30 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится мужская эстафета.