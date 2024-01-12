Юлия Джима показала лучший результат среди украинок, финишировав на 13-й позиции.

В пятницу, 12 января, в немецком Рупольдинге прошел женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Победительницей гонки стала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Представительница Швеции Мона Брорссон стала второй, уступив Тандреволд 18,2 секунды. Замкнула тройку лидеров Лиза Виттоцци из Италии, которая проиграла победительнице гонки ровно 19 секунд. Ни одна из спортсменок не ошибалась на стрельбе.

Украину в гонке представили: Юлия Джима, Любовь Кипьяченкова, Елена Городная, Надежда Белкина.

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Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, финишировавшая 13-й. Для Юлии это лучший результат сезона в личных гонках. Ее предыдущий лучший результат - 18-е место в гонке преследования в Ленцергайде.

Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира француженка Жюстин Бреза-Буше не попала по итогам спринта в топ-10: спортсменка стала 12-й, допустив по одному промаху на каждом огневом рубеже.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Спринт. Женщины

1. Ингрид Ланнмарк Тандреволл (Норвегия) - 19.25,4 (0+0)

2. Мона Брорссон (Швеция) - 18,2 (0+0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) - 19,0 (0+0)

4. Лу Жанмонно (Франция) - 24,8 (0+0)

5. Эльвира Эберг (Швеция) - 33,9 (2+0)

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) - 35,0 (0+0)

...

13. Юлия Джима (Украина) - 57,8 (0+0)

68. Любовь Кипьяченкова (Украина) - 2.56,9 (2+1)

70. Надежда Белкина (Украина) - 2.57,9 (2+0)

83. Елена Городная (Украина) - 3.28,1 (1+1)

Добавим, что Юлия Джима стала единственной украинской биатлонисткой, которая отобралась в гонку преследования.

Кубок мира по биатлону: результаты 5-го этапа в Рупольдинге

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге стартовал 10 января женской эстафетой, победу в которой одержала сборная Франции.

11 января в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.

В общем командном зачете у мужчин лидирует сборная Норвегии, у женщин - Франция.

13 января в Рупольдинге состоится мужской спринт. На 14 января запланированы женская и мужская гонки преследования.

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