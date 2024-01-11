Сборная Украины завершила эстафету на 18-й позиции.

В четверг, 11 января, в немецком Рупольдинге прошла классическая мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира-2023/2024 по биатлону.

Победителями эстафеты стали представители сборной Норвегии. Команда в составе Стурлы Легрейда, Йоханнеса Дале-Шевдала, Тарьейя Бе и Ветле Кристиансена прошла гонку без штрафных кругов, использовав восемь дополнительных патронов.

Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призеров замкнули итальянцы.

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Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насико и Виталий Мандзин.

"Сине-желтые" финишировали на 18-й позиции. Артем Прима передал эстафету 23-м. Дмитрий Пидручный закончил свой этап 22-м. Денис Насико закончил третий этап на 19-й позиции. Виталий Мандзин пошел на штрафной круг на четвертом этапе и пришел к финишу 18-м.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия - 1.09.49,6 (0+8)

2. Германия - 45,0 (2+7)

3. Италия - 58,7 (0+10)

4. Франция - 1.11,0 (1+10)

5. Австрия - 1.22,8 (0+2)

6. Словения - 1.23,8 (0+2)

...

18. Украина - 4.44,5 (2+11)

Отметим, что мужская сборная Норвегии досрочно выиграла общий зачет эстафетных гонок Кубка мира-2023/2024.

В текущем сезоне норвежцы не проиграли ни одной эстафеты, одержав четыре победы кряду. При этом всего их победная серия на Кубке мира длится уже 11 гонок.

Отметим, что в рамках оставшихся четырех этапов Кубка мира запланирована еще одна мужская эстафета. Даже в случае, если сборная Норвегии на ней не выступит, а их ближайшие конкуренты немцы станут первыми, "Малый хрустальный глобус" все равно отправится в Норвегию.

Добавим, что пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге стартовал 10 января женской эстафетой. Победу в эстафете одержала сборная Франции.

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