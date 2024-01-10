Женская сборная Украины заняла пятое место в эстафете в немецком Рупольдинге.

В среду, 10 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась классическая женская эстафета.

Победу в гонке одержала сборная Франции. Команда в составе Лу Жанмонно, Жан Ришар, Софи Шово и Жюлии Симон прошла гонку без штрафных кругов, использовав 4 дополнительных патрона.

Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции. Тройку призеров замкнули немецкие биатлонистки.

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Сборная Украины заняла пятое место, показав лучший результат женской команды в эстафете с декабря 2021 года.

Выступила Украина в следующем составе: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

Также стоит отметить провальное выступление в данной эстафете лидирующей в Кубке Наций сборной Норвегии. Они финишировали лишь десятыми. По ходу гонки норвежки зашли на два штрафных круга. В последний раз женская сборная Норвегии была вне подиума в эстафете на Кубке мира в январе 2023 года. Тогда на этапе в Антерсельве норвежки стали шестыми.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинге. Эстафета. Женщины

1. Франция - 1.08.44,5 (0+4)

2. Швеция - 8,7 (0+3)

3. Германия - 46,7 (0+3)

4. Швейцария - 1.22,3 (0+7)

5. Украина - 1.36,1 (0+4)

6. Италия - 1.40,7 (0+9)

Добавим, что мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге состоится в четверг, 11 января.

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете у мужчин лидирует сборная Норвегии, у женщин - Франция.

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