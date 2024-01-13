Лучший результат среди украинцев показал Денис Насико, финишировавший на 39-й позиции.

В субботу, 13 января, в немецком Рупольдинге прошел мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал биатлонист из Норвегии Ветле Шоста Кристиансен. Он преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах.

Представитель Италии Томмазо Джакомель финишировал вторым: допустив одну ошибку на стрельбе лежа и уступив лидеру 16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров норвежец Тарьей Бе. Он отстрелялся без промахов, но проиграл своему соотечественнику на финише 20,1 секунды.

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Украину в гонке представляли: Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и Денис Насико.

Лучшим среди украинцев стал Насико, показавший 39-й результат.

Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе завершил спринт лишь девятым: он уступил Кристиансену 43,6 секунды с одним промахом на первом огневом рубеже.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Спринт. Мужчины

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 22.27,2 (0+0)

2. Томазо Джакомель (Италия) - 16,9 (1+0)

3. Тарьей Бо (Норвегия) - 20,1 (0+0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) - 20,9 (0+0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) - 23,0 (0+2)

6. Юстус Штрелов (Германия) - 33,8 (0+1)

...

39. Денис Насико (Украина) - 1.39,1 (0+0)

41. Тарас Лесюк (Украина) - 1.41,9 (0+1)

53. Виталий Мандзин (Украина) - 1.54,7 (0+2)

59. Артем Тищенко (Украина) - 2.01,7 (0+1)

70. Антон Дудченко (Украина) - 2.16,9 (2+0)

Кубок мира по биатлону: результаты 5-го этапа в Рупольдинге

Этап Кубка мира в Рупольдинге стартовал 10 января женской эстафетой, победу в которой одержали французские биатлонистки.

Во второй день соревнований, 11 января, состоялась мужская эстафета, которая завершилась победой сборной Норвегии.

12 января в Рупольдинге прошел женский спринт, победительницей которого стала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете у мужчин лидирует сборная Норвегии, у женщин - Франция.

На 14 января в Рупольдинге запланированы женская и мужская гонки преследования.

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