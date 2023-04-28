В Чехии приняли резолюцию против возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

В пятницу, 28 апреля, Олимпийский комитет Чехии утвердил проект резолюции, в которой выступает против участия российских и беларуских спортсменов в Олимпийских играх в Париже и предыдущих квалификационных соревнованиях.

Как сообщает официальный сайт НОК Чехии, представители чешских спортивных ассоциаций договорились о единой позиции против возвращения России и Беларуси на международную арену во время войны в Украине.

Президент НОК Чехии Иржи Кейвал прокомментировал принятое решение.

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"Для нас очень важно знать, что мы едины, знать, что нас поддерживают спортивные ассоциации. Нам еще нужно объяснить, что и как.

Я воспринимаю их как представителей стран России и Беларуси, и, к сожалению, туда не могут поехать те, кто имеет российский или беларуский паспорт. Это просто. Для меня их участие неприемлемо, учитывая то, что происходит.

Я понимаю, что коллективная вина - проблематичный вопрос, но как вы хотите их разграничить? Кто хороший, кто плохой, кто умышленно осуждает, а кто нет? Кто был в армии, а кто сейчас в ней? Думаю, что здесь вообще нельзя говорить о возвращении", - сказал Кейвал.

Напомним, в марте этого года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и беларусов к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Позже Кабинет Министров Украины запретил украинским спортсменам выступать на сореванованиях, в которых принимают участие россияне и беларусы. В Международном олимпийском комитете раскритиковали данное решение Кабмина и заявили, что "это ставит серьезные вопросы относительно автономии украинского спорта".

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