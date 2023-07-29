Инцидент между Харлан и Смирновой изменит правила фехтования.

Международная федерация фехтования (FIE) объявила об изменении правил поведения после матча.

На конференции объявили, что инцидент между Харлан и Смирновой изменит правила фехтования. Традиционное рукопожатие после поединка будет немедленно заменено на дистанционное приветствие, которое позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они будут выступать как нейтральные спортсмены.

Ольга Харлан не пожала руку россиянке

27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан на чемпионате мира одержала победу над россиянкой Анной Смирновой и отказалась пожать ей руку после поединка. Смирнова демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан вернулась и пожала руку. Ольга не вернулась и получила дисквалификацию от организаторов турнира.

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Мировое сообщество и Украина в едином порыве морально поддержали Харлан после позорного решения FIE.

28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Это означает, что Ольга продолжит выступления на чемпионате мира, который прямо сейчас проходит в Милане.

Более того, МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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