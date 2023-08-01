Украинская саблистка благодарит каждого за поддержку, ведь это заставило ее выйти на дорожку на следующий день и помочь украинской команде занять почетное четвертое место.

В прямом эфире "Завтрака с 1+1", выходящего каждое утро с 7:00 до 09:30 на телеканале "1+1 Украина", Ольга Харлан эксклюзивно прокомментировала свою дисквалификацию на чемпионате мира и рассказала, что дальше будет с ее карьерой после отказа поздравить соперницу.

Украинская саблистка на прямой связи с ведущими утреннего шоу Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир призналась, что не хотела иметь какой-либо диалог с соперницей - россиянкой Анной Смирновой еще до начала боя.

"Я не пожму тебе руку, потому что считаю это не нужным, сказала я ей. Я очень хотела уйти с этой дорожки, потому что морально было очень трудно выходить против нее, но я повелась профессионально. Я знала, для чего я здесь: для меня была большая задача - выиграть этот бой для того, чтобы пройти дальше и показать, как оно должно быть", - признается Харлан.

После этого инцидента Международная федерация фехтования внесла изменения в протокол: рукопожатие больше не является обязательным. Зато Ольга Харлан не видит в этом какой-либо победы, потому что уверяет, что так должно было быть с самого начала.

"Не только украинские спортсмены, но и все наши граждане сейчас проходят через ад. И все мировое общество должно уважать нас и наш выбор", - добавляет Ольга.

Олимпийская чемпионка по фехтованию рассказала, что ее поставили перед выбором: либо рукопожатие, либо черная карточка. Но Харлан уверяет, что черная карточка особо не повлияет на ее профессиональную деятельность.

"Она действует два месяца, то есть в это время я не могу участвовать в международных соревнованиях. Но так как у нас конец сезона, и нет соревнований в течение трех месяцев, я не пропускаю ни одного международного старта".

Украинская саблистка благодарит каждого за поддержку, ведь это заставило ее выйти на дорожку на следующий день и помочь украинской команде занять почетное четвертое место.

Ольга Харлан не пожала руку россиянке

27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан на чемпионате мира одержала победу над россиянкой Анной Смирновой и отказалась пожать ей руку после поединка. Смирнова демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан повернулась и пожала руку. Ольга не вернулась и получила дисквалификацию от организаторов турнира.

Мировое сообщество и Украина в едином порыве морально поддержали Харлан после позорного решения FIE.

28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Это означает, что Ольга продолжит выступления на чемпионате мира, который прямо сейчас проходит в Милане.

Более того, МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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