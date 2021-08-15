Жан Беленюк не понимает, кто может смотреть передачу с участием Ольги Скабеевой.

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк высказался в адрес российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Он отреагировал на комментарии Скабеевой о гопаке украинского борца после победы на Олимпиаде.

В эфире программы на канале "Радио Свобода" Беленюк подчеркнул, что не понимает, кто может смотреть такие программы как "60 минут" на российском ТВ, где Скабеева является ведущей.

"Что здесь комментировать? Человек занимается откровенной пропагандой. Я не знаю, кто смотрит эти передачи. Думаю, что там чушь", - сказал спортсмен.

"Она знаток гопака? Она будет знатоком в чем угодно, чтобы пустить фекалии на вентилятор", - добавил он.

Напомним, ранее Беленюк также прокомментировал совместное фото со Скабеевой, которое было сделано во время Олимпиады в Рио в 2016 году.

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Автор: Антон Дударь