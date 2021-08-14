По словам спортсмена, он не знал, кто такая Ольга Скабеева.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, ставший олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в Токио-2020, отреагировал на совместное фото с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Телеведущая показала фото с 2016 года, где Беленюк демонстрирует свою серебряную медаль Олимпиады в Рио, а сама Скабеева расположилась рядом с ним.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая измена", - подписала Скабеева снимок на своем телеграм-канале.

Беленюк для "Страна" объяснил происхождение этой фотографии:

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, потому что я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются многие люди. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?".

Напомним, что ранее Скабеева прицепилась к Беленюку из-за выполнения им гопака на Олимпиаде в Токио.

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Автор: Артем Будрин