В МОК увидели символизм в том, что российский спортсмен набросился на украинца после награждения.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об истории, которая запомнилась ему во время соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, выделив объятия украинского фристайлиста Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова.

Бах назвал этот эпизод символичным в нынешнее непростое время.

"Абраменко и Буров отмечали свой успех, обнявшись. Это символизм в наши непростые времена. Олимпийские игры позволяют спортсменам выйти за пределы трудных вопросов, которые сейчас обсуждают во всем мире. Мы пытаемся не пускать напряженность на политической арене к нам в сердца", - приводит слова Баха "Чемпионат".

Напомним, украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады-2022 в лыжной акробатике. Эта медаль стала первой для Украины на Играх в Пекине.

После завершения соревнований россиянин Буров поприветствовал украинца Абраменко, они пожали друг другу руки. Затем, когда Александр уходил с пьедистала, россиянин набросился на него, обняв со спины.

Добавим, что накануне Олимпиады-2022 в Пекине украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с представителями страны-агрессора и на фоне государственной символики РФ.

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