Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об истории, которая запомнилась ему во время соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, выделив объятия украинского фристайлиста Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова.
Бах назвал этот эпизод символичным в нынешнее непростое время.
"Абраменко и Буров отмечали свой успех, обнявшись. Это символизм в наши непростые времена. Олимпийские игры позволяют спортсменам выйти за пределы трудных вопросов, которые сейчас обсуждают во всем мире. Мы пытаемся не пускать напряженность на политической арене к нам в сердца", - приводит слова Баха "Чемпионат".
Напомним, украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады-2022 в лыжной акробатике. Эта медаль стала первой для Украины на Играх в Пекине.
После завершения соревнований россиянин Буров поприветствовал украинца Абраменко, они пожали друг другу руки. Затем, когда Александр уходил с пьедистала, россиянин набросился на него, обняв со спины.
Добавим, что накануне Олимпиады-2022 в Пекине украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с представителями страны-агрессора и на фоне государственной символики РФ.
Александр Абраменко: что известно о 33-летнем спортсмене
- Александр родился в Харьковской области, в семье военного. Воспитанник заслуженного тренера Украины Юрия Кобельника из Николаева.
- Абраменко специализируется в лыжной акробатике и командной лыжной акробатике. Помимо Пекина-2022, он также выступал на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи.
- В 2012 году дважды становился призером этапов Кубка мира по фристайлу, а на чемпионате мира 2019 года в США Александр сумел завоевать серебряную медаль.
- На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золотую медаль.
- Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который добыл награды на двух зимних Олимпийских играх. Это вторая олимпийская награда в истории Украины во фристайле.