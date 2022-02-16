Российский спортсмен обнял Абраменко, когда тот уходил с пьедестала.

Украинский фристайлист Александр Абраменко, который завоевал первую для Украины медаль на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, угодил в неприятную историю.

Украинец в очередной раз угодил в скандал, связанный с объятиями с представителем страны-агрессора.

Александр Абраменко принял поздравления с завоеванием медали от спортсмена из ОКР Ильи Бурова, занявшего третье место. Спортсмены дали друг другу пять, а после того, как они обменялись рукопожатием, Буров со спины обнял украинца. Этот момент запечатлили фотографы.

Стоит отметить, что перед Олимпиадой в Пекине Министерство спорта Украины дало нашим спортсменам специальные рекомендации, согласно которым запрещается фотографироваться с представителями страны-агрессора.

Напомним, Абраменко уже не первый раз попадает в подобную историю. На Играх-2018 в Пхенчхане украинец, после того как завоевал золотую медаль, на пьедестале обнялся все с тем же представителем России Буровым, который праздновал бронзу. Тогда спортсмены оказались под флагом Украины.

Абраменко сказал, что ему не понравилась критика из-за фото на пьедестале с россиянином Ильей Буровым.

"Самое, что меня зацепило, - это то, как начали обсуждать нашу фотографию с российским спортсменом Ильей Буровым, хотя мы - друзья, мы дружим с детства", - заявил украинец.

Успех Александра Абраменко: главное