Алексей Крутых зачехлил ракетку после первого раунда дебютного для себя турнира серии "Большого Шлема".

В понедельник, 16 января, стартовал первый турнир серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

В основную сетку турнира пробились сразу шесть представителей Украины: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль, Даяна Ястремская и Леся Цуренко в женском одиночном разряде, а также Алексей Крутых - в мужском.

Для Алексея это был дебютный турнир серии "Большого Шлема". К сожалению, пробиться во второй круг соревнования украинцу не удалось.

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Крутых уступил по итогам четырех сетов Диего Шварцману из Аргентины.

Australian Open-2023. Первый раунд

Диего Шварцман (Аргентина) - Алексей Крутых (Украина) - 6:4, 6:7 (8), 6:3, 7:6 (5)

Встреча продлилась три часа и 57 минут. За украинцем осталась вторая партия, которую Крутых взял на тайбрейке (8:6). Судьба встречи решилась в четвертом сете, где Алексей проиграл тайбрейк (5:7).

Добавим, что в первом раунде Australian Open-2023 также покинули Ястремская и Цуренко. Даяна в двух сетах уступила Елене Остапенко из Латвии, а Леся - Каролине Муховой из Чехии.

Таким образом, из представителей Украины на Открытом чемпионате Австралии по теннису остались три спортсменки - Катерина Байндль, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

В следующем раунде Калинина встретится с Петрой Квитовой, Костюк сыграет с Оливией Гадецки, а Байндль сойдется с Макнелли. Все матчи запланированы на среду, 18 января.

Напомним, действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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