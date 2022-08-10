Российские гимнастки объявили, что уйдут из спорта, если РФ не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже.

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич поделился мыслями о российских спортсменах.

Участник Олимпиады-2022 высмеял попытку давления на мировую спортивную общественность со стороны российских гимнасток Арины и Дины Авериных. Накануне россиянки объявили, что уйдут из спорта, если РФ не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже.

"Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились планами по завершению карьеры.

Они уйдут из спорта, если станет известно, что российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Почему не говорят, что российские войска должны покинуть территорию Украины? Я знаю ответ. Российские спортсмены – инструмент пропаганды.

Вместо того, чтобы призвать россию прекратить войну, они пытаются сделать себя жертвами и убедить в этом всех вокруг

Кстати, Аверины на стадионе "Лужники" праздновали оккупацию Крыма.

Таким людям не место на международной спортивной арене.

Оставить спорт – отличное решение. До свидания, мы не будем скучать по вам", - написал Гераскевич в своем Твиттере.

Напомним, ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что спортсмены стран-агрессоров могут быть недопущены к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее УНИАН сообщал, что МОК отменил трансляцию соревнований в РФ и Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: