На странице спортсменки в Instagram есть две публикации с геотегом Алушта.

На Олимпийских играх-2024 чемпионкой по художественной гимнастике стала 17-летняя немка российского происхождения Дарья Варфоломеева. Она стала первой немецкой олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике из Германии.

В 2021 году она выступала на соревнованиях в оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют фотографии спортсменки в Instagram и сообщение на тематическом форуме.

На выступление Варфоломеев в Крыму обратила внимание украинская журналистка Дарья Гирна.

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"Ничего особенного, просто Олимпиаду в Париже по художественной гимнастике выиграла Дарья Варфоломей, представлявшая Германию. Но оригинально из российского Барнаула. Ездила на соревнования в оккупированный Крым в 2021-м, например. Можно что-то говорить о возрасте, но спрашивать со спортивной школы тренеров можно легко", - написала она.

На странице спортсменки в Instagram действительно есть две публикации с геотегом Алушта. Первая "карусель" фотографий опубликована 27 июня 2021 года, а вторая - через несколько дней в июле. На одной из фотографий можно увидеть флаги России и АР Крым.

В мае того же года на российском любительском форуме по художественной гимнастике, где освещаются турниры в России и на оккупированных территориях Украины, публиковали анонс "республиканских" соревнований по художественной гимнастике "Свентана". Дарья Варфоломеев из Барнаула указывалась среди спортсменок. В то время гимнастке было 14 лет.

Украинской гребчице Анастасии Рыбачок запретили соревноваться в ее лодке на Олимпиаде-2024. Сначала спортсменка была вынуждена залепить надпись: "Я - украинка" из-за правил Международной федерации каноэ, после чего вообще выйти с другой лодкой, пишет "Суспільне Спорт".

Рыбачок рассказала журналистам, что в заездах она соревновалась в каноэ, который принадлежит Людмиле Лузан, ее партнерше по каноэ-двойке.

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