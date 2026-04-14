Сборной Украины по водному поло зачислили поражение за отказ играть против россиян

Официальным результатом матча было объявлено поражение Украины со счётом 5:0.

На Кубке мира по водному поло Украина впервые с начала полномасштабного вторжения должна была сыграть против сборной России. Однако украинские спортсмены решили отказаться от игры, из-за чего им засчитали техническое поражение, свидетельствуют данные на сайте Кубка мира.

"Все ребята очень заряжены и мотивированы. То решение, которое мы приняли, было единственно правильным, потому что играть против агрессора, который все время уничтожает нашу страну и убивает наших людей, мы просто не имеем морального права", – пояснил решение главный тренер сборной Украины по водному поло Алексей Шведов изданию "Трибуна".

Издание "Суспільне Спорт" сообщило, что команды должны были встретиться в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира, который проходит на Мальте. До этого Украина провела пять игр в групповом раунде и на старте плей-офф.

В сборной поделились, что потенциальные санкции против украинской команды за бойкот игры могут быть всеобъемлющими. Например, это может быть отстранение украинских спортсменов на уровне сборных разных возрастных категорий.

"Они могут принять нашу сторону и пойти нам навстречу, применить какие-то минимальные [санкции] или вообще ничего не делать. А могут дисквалифицировать нас, как федерацию, от дальнейших соревнований во всех возрастных категориях", – отметил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра.

В World Aquatics не обнародовали информацию о дальнейших санкциях против сборной Украины, кроме технического поражения в матче за седьмое место.

Возвращение россиян к соревнованиям: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля сообщила о снятии с России и Беларуси санкций в водных видах спорта. Это дает право спортсменам из этих стран соревноваться под национальной символикой. Речь идет о соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду, художественному плаванию, гайдайвингу, водному поло. В организации провели более 700 проверок спортсменов с белорусской или российской спортивной гражданством.

Также мы писали, что Международный паралимпийский комитет принял решение допустить к соревнованиям на Паралимпиаде-2026 шестерых спортсменов из России и четверых из Беларуси под своими национальными флагами. Примечательно, что среди организаций, которые также вернули россиян к соревнованиям, вошли Международный Олимпийский комитет, ФИФА, международные спортивные организации по дзюдо и тхэквондо и др.

