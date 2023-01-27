Сразу четыре представителя Украины попали в топ-30.

В пятницу, 27 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялся мужской спринт.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Эрлен Бьонтегор, продемонстрировавший идеальную стрельбу. Второе место занял его соотечественник Вебьерн Соерум. Бронза досталась представителю Латвии Андрейсу Расторгуевсу.

Украину в мужском спринте представляли шесть спортсменов: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Тищенко.

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Лучший результат среди украинцев показал Богдан Цымбал, который пришел к финишу 17-м. Также в топ-30 попали Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Прима.

Антон Дудченко, который начинал соревнование пятым, к сожалению, хуже всех из всей нашей шестерки биатлонистов выступил на стрельбище, допустив сразу три промаха. Но за счет хорошего темпа он финишировал 33-м.

Артем Тищенко несмотря на единственный промах на первом огневом рубеже, оказался последним из всей шестерки - 29-летний спортсмен показал 37-е время.

ЧЕ-2023 по биатлону. Результаты мужского спринта

1. Эрлен Бьонтегор (Норвегия) - 24:57.3 (0+0)

2. Вебьерн Соерум (Норвегия) +11.5 (0+2)

3. Андрейс Расторгуевс (Латвия) +44.0 (0+1)

...

17. Богдан Цымбал (Украина) +1:36.1 (1+0)

23. Денис Насыко (Украина) +1:44.1 (1+0)

24. Тарас Лесюк (Украина) +1:44.2 (1+0)

27. Артем Прима (Украина) +1:47.1 (0+2)

33. Антон Дудченко (Украина) +1:53.5 (1+2)

37. Артем Тищенко (Украина) +2:02.0 (1+0)

Добавим, что женский спринт на чемпионате Европы выиграла украинская биатлонистка Анастасия Меркушина.

Таким образом, в активе сборной Украины уже три медали на ЧЕ-2023 по биатлону. Ранее Юлия Джима завоевала серебро в женской индивидуальной гонке, а Антон Дудченко выиграл серебро в мужской индивидуальной гонке.

В субботу, 28 января, состоятся две гонки преследования: женская начнется в 11:30 по киевскому времени, а мужская - в 14:30.

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