Медаль Анастасии Меркушиной стала третьей для Украины на нынешнем чемпионате Европы.

В пятницу, 27 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялся женский спринт.

Победительницей гонки стала представительница Украины Анастасия Меркушина, которая идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах.

Вице-чемпионкой Европы с одним промахом в пассиве стала представительница Швеции Тильда Йоханссон. Бронзовую медаль завоевала Ванесса Хинц из Германии.

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Что касается других украинок, то Анна Кривонос с одним промахом заняла 22 место, Юлия Джима с тремя незакрытыми мишенями показала 39-й результат. Любовь Кипяченкова и Елена Билосюк не попали в топ-50.

ЧЕ-2023 по биатлону. Результаты женского спринта

1. Анастасия Меркушина (0+0) 23:14,5

2. Тильда Йоханссон (1+0)+0,5

3. Ванесса Хинц (0+0) +1,8

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22. Анна Кривонос (0+1) +1:26,0

39. Юлия Джима (1+2) +1:58,7

52. Любовь Кипяченкова (2+1) +2:11,5

55. Елена Белосюк (1+2) +2:14,8

Стоит отметить, что это вторая победа для Меркушиной на взрослом уровне, ранее она выигрывала спринт на кубке IBU в Риднау.

Медаль Анастасии Меркушиной стала третьей для Украины на нынешнем чемпионате Европы. Ранее Юлия Джима завоевала серебро в женской индивидуальной гонке, после чего Антон Дудченко выиграл серебро в мужской индивидуальной гонке.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

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