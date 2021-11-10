Олимпийский чемпион также прокомментировал то, что ездит на работу на самокате.

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о том, сколько тратит денег, и о том, почему ездит в Верховную раду на самокате.

Об этом Беленюк рассказал YouTube-каналу "Панченко".

"В месяц трачу примерно тысячу долларов. У меня не так много одежды, я же не девочка. Маме могу дать столько, сколько ей нужно", - сказал Беленюк.

Касательно езды на самокате, политик рассказал, что ему так удобней:

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"Езжу на самокате в Верховную Раду только потому, что мне так удобнее. Это не показательное выступление. Я не могу сказать, что я бедный человек. Я богат по моим меркам. Мне по центру города практичнее и быстрее добираться на самокате. Самокат находится в багажном отделении моей машины, я его постоянно вожу с собой".

Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является чемпионом Олимпиады-2020, серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Автор: Антон Дударь