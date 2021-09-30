Победу в поединке одержал Жан Беленюк.

Чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк и бронзовый призер игр дзюдоистка Дарья Белодед решили устроить спарринг.

Само видео с поединком Жан Беленюк выложил в своем Instagram.

"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой Белодед. Борцовские спарринги", – прокомментировал Беленюк видеоролик.

В результате непродолжительного поединка победу одержал именно Беленюк. После этого бойцы по-дружески пожали друг другу руки.

Победа Беленюка на ОИ в Токио: что известно

Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк в финале Олимпиады в Токио одолел венгерского спортсмена Виктора Лоринца и получил для Украины первое "золото" на играх в Токио.

После победы Беленюк станцевал гопак и вызвал фурор в сети таким зажигательным танцем.

Бронзовая медаль Белодед: факты

Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио.

Для 20-летней Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Для Украины это первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо. Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах.

Автор: Олег Давыгора