Нардеп-олимпиец решил на такое предложение не отвечать.

Олимпийский чемпион и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк ранее получал предложение выступать за "сборную Крыма".

Об этом он рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

"За Крым предлагали выступать, представляете? За "сборную Крыма", - сказал он. И уточнил, что подобное предложение получил после оккупации Россией украинского полуострова.

По словам Беленюка, отвечать на это он не стал.

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"Мне просто передали через одного борца... Для того, чтобы финансы обсуждать, нужно "клюнуть" на это предложение...", - ответил нардеп на уточняющие вопросы.

Он также рассказал, что недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма. "Я просто потерял дар речи", - смеется Беленюк.

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Напомним, в этом же интервью Беленюк назвал Путина убийцей и ответил, хотел бы ли он вызвать его на ковер.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юрий Годован