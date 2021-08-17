Жан Беленюк уверен, что победил бы в схватке с президентом РФ.

Олимпийский чемпион, народный депутат Украины Жан Беленюк, на которого недавно пытались напасть в центре Киева, высказался о президенте РФ Владимире Путине.

В интервью YouTube-каналу Алеси Бацман, Беленюк, в частности, ответил на вопрос о том, хотел ли бы он вызвать Путина на ковер и побороться с ним.

"Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним днями напролет. И я уверен - победил бы", - заявил спортсмен.

Также Беленюк ответил, что бы сказал Путину, если бы увидел его:

"Если я скажу, условно: "Убирайся из Крыма, убирайся с Донбасса", это же не говорит о том, что завтра он примет решение оттуда уйти. Я получаю удовольствие от того, что дает в итоге определенный результат. А это вряд ли даст какой-то результат, поэтому я не вижу смысла подобного общения".

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"По сути из-за этого человека мы не имеем возможности тренироваться в лучшем месте подготовки украинских спортсменов - в Крыму. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз - в Алуште, в Ялте. Мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться. Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть, мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы в итоге на финише мы оказались победителями", - сказал Беленюк.

Борец также ответил на вопрос о том, является ли Путин убийцей, как сказал президент США Джо Байден:

"Это, наверное, все знают. Все в Украине точно знают, что он убийца, что его политика убивает молодых ребят - как с одной, так и с другой стороны, не только в Украине".

Жан Беленюк: победа на Олимпиаде и высказывания после Игр

Автор: Антон Дударь