Камила Конотоп была близка к успеху, а Ольга Харлан неожиданно провалилась.

На Олимпиаде в Токио завершился третий соревновательный день. По его итогам сборная Украины осталась без наград.

Итоги выступления украинских спортсменов 26 июля

Плавание

Денис Кесиль и Игорь Трояновский участвовали в квалификационном заплыве на 200 метров баттерфляем. К сожалению, ни один из них не смог пробиться в полуфинал. Оба украинца в своих заплывах продемонстрировали только седьмые результаты.

Прыжки в воду

В финале в синхронных прыжках в воду с 10 метров честь Украины защищали Олег Сербин и Алексей Середа. Наш тандем набрал 400.44 балла - это шестой результат и на пьедестал ребята не попали. Между прочим, Алексею 15 лет и он является самым молодым украинцем на этой Олимпиаде.

Спортивная гимнастика

Мужская сборная Украины заняла седьмое место в командном многоборье по спортивной гимнастике. Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Илья Ковтун и Евгений Юденков набрали 246,394 балла.

Тяжелая атлетика

Чемпионка Европы Камила Конотоп финишировала лишь на пятом месте в весе до 55 кг. 20-летняя украинка претендовала на бронзу, но на финальном этапе ей не хватило сил.

Фехтование

Одна из главных надежд Украины на золотую медаль в Токио Ольга Харлан провалилась. Наша саблистка в первом круге соревнований уступила представительнице Китая и покинула турнир.

Теннис

Элина Свитолина и сестры Киченок смогли выйти в следующий круг и продолжают борьбу за медали.

Настольный теннис

Коу Лей, представляющий Украину, покинул соревнования. В 1/32 финала 33-летний спортсмен в драматичном поединке проиграл Омару Ассару из Египта и завершил выступления в Токио. Встреча получилась невероятно ожесточенной: Коу Лей проиграл первые три сета, а затем выиграл три подряд и совершил камбэк. К сожалению, в решающей партии он капитулировал.

Омар Ассар (Египет) - Коу Лей (Украина) - 15:13, 11:6, 11:4, 6:11, 8:11, 9:11, 11:4

Бадминтон

Украинка Мария Улитина сыграла все свои матчи группового этапа турнира по бадминтону. 29-летняя Улитина победила бразильянку Фабиану Силву.

Мария Улитина (Украина) - Фабиана Силва (Бразилия) - 21:14, 22:20

Но из-за того, что в первом матче турнира Улитина проиграла американке Бейвин Жанг, она имеет мизерные шансы на проход в следующий раунд.

Стендовая стрельба

Ирина Маловичко не смогла выйти в финал соревнований по стендовой стрельбе. По итогам двух дней квалификаций Маловичко завоевала восьмое место (119 очков). Это очень досадный результат, поскольку для попадания в финал украинке не хватило всего одного очка.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин