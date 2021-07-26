На Олимпиаде-2020 настало время разыграть награды между тяжелоатлетами. 26 июля в весовой категории до 55 кг Украину представляла юная Камила Конотоп.
В рывке Конотоп показала 4-й результат (94 кг). В первой попытке Камила взяла вес 91 кг, во второй - 94 кг, а вот в третьей не сумела поднять 96 кг.
В толчке Камила покорила вес 112 кг (106, 110, 112). Суммарно Конотоп осилила 206 кг - 5-й результат среди всех участников.
Золото досталось представительнице Филиппин, которая смогла даже установить олимпийский рекорд. Серебро и бронза соответственно достались спортсменам из Китая и Казахстана.
Камила является самой молодой участницей олимпийского турнира по тяжелой атлетике. Наша соотечественница в мае этого года уже выиграла чемпионат мира с рекордом, а также в Москве в апреле стала чемпионкой Европы.
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