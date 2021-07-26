Ольга Харлан не смогла преодолеть первый раунд соревнований.

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан покинула Олимпийские игры в Токио.

Харлан уступила в первом же поединке на турнире - на стадии 1/8 финала. Украинская спортсменка проиграла китаянке Ян Хенъюй.

Харлан выигрывала со счетом 6:2, но пропустила 6 уколов подряд. Затем украинка переломила ход поединка и вышла вперед (11:10), но решающая часть поединка осталась за китаянкой. Итоговый счет - 12:15.

"Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями", - отметила Харлан после поражения.

Напомним, что ранее Харлан выигрывала золото и серебро Олимпийских игр в командной сабле, а в индивидуальном первенстве дважды брала бронзу. В Токио она также рассматривалась как претендента на медали.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Антон Дударь