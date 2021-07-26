Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан покинула Олимпийские игры в Токио.
Харлан уступила в первом же поединке на турнире - на стадии 1/8 финала. Украинская спортсменка проиграла китаянке Ян Хенъюй.
Харлан выигрывала со счетом 6:2, но пропустила 6 уколов подряд. Затем украинка переломила ход поединка и вышла вперед (11:10), но решающая часть поединка осталась за китаянкой. Итоговый счет - 12:15.
"Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями", - отметила Харлан после поражения.
Напомним, что ранее Харлан выигрывала золото и серебро Олимпийских игр в командной сабле, а в индивидуальном первенстве дважды брала бронзу. В Токио она также рассматривалась как претендента на медали.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.