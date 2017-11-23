Forbes составил рейтинг самых дорогих имен мирового спорта

Теннисист Роджер Федерер второй год подряд становится лидером бренд-рейтинга Forbes, сообщается на сайте издания. Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн – настолько его маркетинговые доходы (бонусы и призовые) превышают аналогичный средний показатель десяти самых высокооплачиваемых теннисистов. Стоимость бренда второй ракетки мира выросла на 3,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Последний на данный момент контракт Федерера с компанией Barilla, подписанный на срок более 5 лет, принесет спортсмену $40 млн.

Читайте такжеФутболист "Реала" Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мираВторое место рейтинга занял форвард клуба НБА «Кливленд» Леброн Джеймс. Стоимость его бренда составляет $33,4 млн. Баскетболист сотрудничает с такими фирмами как Nike, Coca-Cola, Kia Motors, Intel и Verizon.

На третьем месте находится легкоатлет Усейн Болт, завершивший карьеру в 2017 году. Бренд спортсмена был оценен экспертами в $27 млн. В его спонсорский список входят Mumm, XM, Kinder, Advil и Sprint.

Самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду не вошел в тройку лидеров и расположился на четвертом месте. Стоимость его бренда составляет $21,5 млн. В 2016 году компания Nike анонсировала пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд.

Далее в рейтинге идут: гольфист Фил Микельсон ($19,6 млн), гольфист Тайгер Вудс ($16,6 млн), крикетист Вират Кохли ($14,5 млн), гольфист Рори Макилрой ($13,6 млн), футболист Лионель Месси ($13,5 млн) и баскетболист Стефен Карри ($13,4 млн).