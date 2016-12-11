Сборная Украины стала четвертой в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Украинская команда, за которую выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Виталия Кильчицкий и Дмитрий Пидручный, завершила гонку с отставанием от победителя, сборной Франции, на 36,3 секунды.

Второе место заняла Россия (+15,7), третье - Германия (+36,3).

Отметим, что изначально сборная Украины не рассматривалась фаворитом на высокие места по итогам гонки. Однако в течение эстафеты Прима, Семенов, Кильчицкий и Пидручный до последнего претендовали на место в тройке лучших.

Добавим, что сегодня а 15:30 состоится аналогичная женская эстафета, где украинки попробуют завоевать место на подиуме.