В финале Андрей Гадяцкий одержал победу над чехом Ондржеем Троеком с разгромным счетом.

15-летний харьковчанин Андрей Гадяцкий стал победителем турнира по боулингу Motiv Open 2023, который состоялся в чешском городе Брно.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины. Отмечается, что украинец занял лишь 32 место в квалификации, но к первому финальному этапу уже вышел в лидеры, набрав 724 очка за три игры (233,3 в среднем).

"Во втором финальном этапе с участием восьми лучших боулеров Гадяцкий сыграл еще две впечатляющие игры - 226 и 256 (всего 1273 очков), закрепив за собой лидерство перед финальным раундом", - рассказали в министерствах.

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В финале же Гадяцкий одержал победу над чехом Ондржеем Троеком с разгромным счетом 268-175 и стал чемпион Motiv Open 2023.

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