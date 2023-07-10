Андрей Гадяцкий стал чемпион Motiv Open 2023 / фото t.me/minmolodsport

15-летний харьковчанин Андрей Гадяцкий стал победителем турнира по боулингу Motiv Open 2023, который состоялся в чешском городе Брно.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины. Отмечается, что украинец занял лишь 32 место в квалификации, но к первому финальному этапу уже вышел в лидеры, набрав 724 очка за три игры (233,3 в среднем).

"Во втором финальном этапе с участием восьми лучших боулеров Гадяцкий сыграл еще две впечатляющие игры - 226 и 256 (всего 1273 очков), закрепив за собой лидерство перед финальным раундом", - рассказали в министерствах.

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В финале же Гадяцкий одержал победу над чехом Ондржеем Троеком с разгромным счетом 268-175 и стал чемпион Motiv Open 2023.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля состоялся финальный боксерский поединок в рамках Европейских игр-2023.

В решающем бою в весовой категории до 80 кг украинский боксер Александр Хижняк одолел Габриэля Веочича из Хорватии. Украинец одержал досрочную победу во втором раунде.

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