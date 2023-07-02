В субботу, 1 июля, состоялся финальный боксерский поединок в рамках Европейских игр-2023.
В решающем бою в весовой категории до 80 кг украинский боксер Александр Хижняк одолел Габриэля Веочича из Хорватии.
Украинец не оставил ни единого шанса сопернику, одержав досрочную победу во втором раунде.
Добавим, что в полуфинале турнира Александр Хижняк уверенно победил Сальваторе Кавальяро из Италии (5:0), дважды отправив соперника в нокдаун. Ранее они встречались в финале Европейских игр-2019, тогда также победа была за украинцем.
Для Хижняка это уже третья медаль на уровне Европейских игр. До этого была бронза в 2015 году и золото в 2019 году.
Победа на Европейских играх-2023 принесла Хижняку также лицензию на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.
Сборная Украины завоевала на Европейских играх-2023 уже 39 наград (20 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых). В общем медальном зачете "сине-желтые" занимают третье место. Лидирует сборная Италии, в активе которой 28 золотых наград, 24 серебряных и 38 бронзовых.