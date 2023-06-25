В воскресенье, 25 июня, в рамках Европейских игр-2023, которые проходят в Польше, состоялись соревнования по прыжкам в высоту.
Золотую медаль для Украины в этой дисциплине завоевала Ярослава Магучих.
21-летней украинке покорилась высота 1,97 метра. Второе место с результатом 1,94 метра заняла Даниэла Станчу из Румынии. Французской спортсменке Навал Менике покорилась высота 1,92 и она заняла третье место.
Европейские игры-2023. Прыжки в высоту. Женщины
- Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м
- Даниэла Станчу (Румыния) - 1,94 м
- Навал Менике (Франция) - 1,92 м
Отметим, что украинские спортсмены выиграли уже 6 медалей на Европейских играх-2023 в легкой атлетике: 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы.
Всего в активе сборной Украины 22 медали (11 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых). "Сине-желтые" занимают третье место в общем медальном зачете. Лидирует сборная Испании, завоевавшая 35 наград (17 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых)
Напомним, Европейские игры-2023 проходят в Польше с 21 июня по 2 июля. Спортсменов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях не допустили из-за войны в Украине.