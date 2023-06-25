Украинской спортсменке покорилась высота 1,97 метра.

В воскресенье, 25 июня, в рамках Европейских игр-2023, которые проходят в Польше, состоялись соревнования по прыжкам в высоту.

Золотую медаль для Украины в этой дисциплине завоевала Ярослава Магучих.

21-летней украинке покорилась высота 1,97 метра. Второе место с результатом 1,94 метра заняла Даниэла Станчу из Румынии. Французской спортсменке Навал Менике покорилась высота 1,92 и она заняла третье место.

Видео дня

Европейские игры-2023. Прыжки в высоту. Женщины

Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м

Даниэла Станчу (Румыния) - 1,94 м

Навал Менике (Франция) - 1,92 м

Отметим, что украинские спортсмены выиграли уже 6 медалей на Европейских играх-2023 в легкой атлетике: 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы.

Всего в активе сборной Украины 22 медали (11 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых). "Сине-желтые" занимают третье место в общем медальном зачете. Лидирует сборная Испании, завоевавшая 35 наград (17 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых)

Напомним, Европейские игры-2023 проходят в Польше с 21 июня по 2 июля. Спортсменов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях не допустили из-за войны в Украине.

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