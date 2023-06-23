Сборная Украины занимает первое место в медальном зачете Европейских игр-2023.

Украинская спортсменка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль в турнире каратэ на Европейских играх-2023, которые проходят в Польше.

В решающем поединке 31-летняя украинка в весовой категории до 55 килограмм победила Ивет Горанову из Болгарии.

Для Анжелики Терлюги это вторая медаль Европейских игр в карьере. В 2019 году украинка стала серебряной призеркой турнира.

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Стоит отметить, что Горанова является принципиальной соперницей для Терлюги. Именно представительнице Болгарии Анжелика проиграла в финале последних Олимпийских игр и предыдущих Европейских игр.

Добавим, что в активе сборной Украины уже 4 золотых и 2 бронзовых медали в первый день Европейских игр.

Золотые награды также получили каноэ-двойка Людмила Лузан / Валерия Терета и байдарка-двойка Олег Кухарик / Игорь Трунов, а также смешанная команда по прыжкам в воду (Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа).

Елена Костевич стала бронзовой призеркой в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Еще одну медаль для Украины принес каратист Никита Филипов. Он занял третье место в кумитэ в весовой категории до 60 кг, уступив в полуфинале греку Христосу-Стефаносу Ксеносу.

Таким образом, после первого игрового дня сборная Украины занимает первое место в медальном зачете Европейских игр-2023.

На предыдущих Европейских играх-2019 в Беларуси сборная Украины завоевала 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых), что позволило "сине-желтым" занять третье место в медальном зачете.

Напомним, спортсменов из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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