Украинские каратисты завоевали три медали на турнире Премьер-лиги в Дубае

Отличились Галина Мельник, Станислав Горуна и Валерий Чеботарь.

16-18 января в Дубае прошел второй турнир серии Karate 1 Premier League, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF), где сборная Украины выступила успешно, завоевав одну серебряную и две бронзовые награды, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской федерации каратэ.

Отличились Галина Мельник, Станислав Горуна и Валерий Чеботарь.

В турнирах Премьер-лиги могут участвовать спортсмены, которые входят в топ-100 рейтинга WKF. Участие в них важно для получения рейтинговых очков, что имеет большое значение для попадания на Олимпиаду 2020 в Токио.

Украинские каратисты соревновались в Дубае в категории кумитэ (схватки), за исключением Анны Крещенко, единственной представительницы Украины в категории ката (комплекс упражнений).

Галина Мельник из Львова добилась своего наибольшего успеха на взрослом татами. Напомним, что в ее активе есть бронза молодежного чемпионата Европы 2015 года. и бронза на этапе прошлогодней Серии А. В Дубае 30-й номер мирового рейтинга в весе -68 кг, начала с побед над соперницами из Швеции (1:0) и Ирана (0:0). Далее Галина одолела сильную итальянку, 6-в в мире, Сильвию Семераро (3:0) и россиянку Ксению Малюту (1:0). В полуфинале украинка при счете 0:0 судейским решением (хантей) победила испанку Кристину Віскаїно Гонсалес, 8-й номер мирового рейтинга. Размочить сухую серию Галины Мельник удалось лишь в финале опытной Ализе Ожьє из Франции, 5-му номеру рейтинга WKF, чемпионке мира 2014 года. Француженка победила 5:0. Но второе место является чрезвычайный успех Галины и хороший задел на перспективу.

Свекнули стабильностью победители этапа Серии А в Гвадалахаре недельной давности – Стас Горуна и Валерий Чеботарь. В Дубае ребята завоевали бронзовые награды.

Стас Горуна, второй номер мирового рейтинга в весе -75 кг, в первом бою победил хорвата Энеса Гарибовича (3:2), но затем проиграл венгру Габору Харшпатакі (1:3). Благодаря прохода Габора до финала Стас получил возможность побороться за бронзу в втішальних боях. Львовянин воспользовался этой возможностью оптимальным образом, одолев англичанина Джо Келовея (2:1), турка Серкана Ягчи (2:0), а в бронзовом финале – француза Логана Дакосту (2:0).

Валерий Чеботарь из Черновцов, шестой номер мирового рейтинга в весе -84 кг, победил соперников из Казахстана (5:1), Египта (8:0) и Ирана (4:2). В полуфинале Валерий уступил іранцеві Али Фадакару – 2:7, а в бронзовой схватке нанес поражение хорвату Ивану Квешичу – 2:0.

Радость успеха со спортсменами разделили их тренеры – Антон Никулин (Мельник и Горуна) и Александр Пикулин (Сапожник).

За шаг от медали остановилась Анита Серегина (-61 кг). Наша самая титулованная каратистка одержала три победы – над соперницами из Гонконга (3:0), Ирана (3:0) и Франции (4:1). В полуфинале Анита уступила Йовани Прекович из Сербии (1:2), а в бою за бронзу минимально проиграла испанке Кристине Феррер Гарсия – 0:1. Итог – высокое пятое место.

Как сообщал УНИАН, с первого этапа Премьер-лиги в Париже украинцы привезли две бронзовые медали (Стас Горуни и Анжелика Терлюга).

Третий этап Премьер-лиги пройдет в Роттердаме 16-18 марта.

А ближайшим крупным стартом наших каратистов станет второй этап Серии А в Зальцбурге 2-4 марта. Напомним, что на первом этапе в Гвадалахаре (Испания) украинцы завоевали 2 золотые (Стас Горуни, Валерий Чеботарь) и 2 бронзовые (Анита Серегина, Анастасия Степашко) награды.