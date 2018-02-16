Фигурист Паниот : надо все обдумать, не очень понимаю, что случилось
09:16, 16 февраля 2018Олимпиада
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Украинский спортсмен подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.
Паниот не понимает что с ним случилось во время проката / noc-ukr.org
С прокатов мужчин в короткой программе фигуристов начались выступления украинцев на ледовой арене XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.
Наш Ярослав Паниот имел все шансы на попадание в 24 лучших, которые отбирались в произвольную программу. Но, к сожалению, ему не удалось справиться ни с одним прыжковым элементом и в сумму баллов вошли исключительно дорожка шагов и обороты, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Вот как сам спортсмен комментирует свой дебют на Олимпийских играх: «Я вообще психологически устойчив, со мной такого не могло произойти, хотя и состоялось. Сейчас мне трудно найти объяснение тому, что произошло. Нужно время, чтобы все обдумать и разобрать ошибки. Своим выступлением я не доволен, ведь был готов показать более сложную программу. Работаем дальше и идем к своей мечте».
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