Фигурист Паниот : надо все обдумать, не очень понимаю, что случилось

09:16, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Паниот не понимает что с ним случилось во время проката / noc-ukr.org

Наш Ярослав Паниот имел все шансы на попадание в 24 лучших, которые отбирались в произвольную программу. Но, к сожалению, ему не удалось справиться ни с одним прыжковым элементом и в сумму баллов вошли исключительно дорожка шагов и обороты, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Вот как сам спортсмен комментирует свой дебют на Олимпийских играх: «Я вообще психологически устойчив, со мной такого не могло произойти, хотя и состоялось. Сейчас мне трудно найти объяснение тому, что произошло. Нужно время, чтобы все обдумать и разобрать ошибки. Своим выступлением я не доволен, ведь был готов показать более сложную программу. Работаем дальше и идем к своей мечте».

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Теги: #Олимпиада#Пхенчхан-2018#фигурное катание Паниот