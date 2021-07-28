Мария Белен Перес Морис явно не ожидала такого от своего возлюбленного - 11 лет назад она ему уже отказала.

Олимпийские игры в Токио навсегда запомнятся 36-летней аргентинской фехтовальщице Марии Белен Перес Морис — она хоть и проиграла на соревнованиях, но вернулась домой невестой.

Об этом сообщает TyC Sports.

Предложение руки и сердца она получила от своего тренера и возлюбленного Лукаса Сауседо после поражения венгерке Анне Мартон в 1/16 турнира, который состоялся 26 июля.

Читайте также"Такой у нас ритуал": на Олимпиаде тренер дал две пощечины немецкой спортсменке (видео)Когда Белен Перес Морис давала интервью в прямом эфире аргентинского телевидения, Сауседо незаметно подошел сзади с листом бумаги, на котором было написано "Ты выйдешь за меня?"

Журналист попросил фехтовальщицу обернуться, после чего она начала радостно кричать. Когда Лукас встал на колено и повторил свой вопрос, Мария утвердительно замахала головой и бросилась его обнимать и целовать.

Любопытно, что Сауседо делает предложение своей подопечной уже не впервые - в 2010 году она ему отказала, объяснив это тем, что она еще слишком молода для брака. Пара вместе уже 17 лет.

Напомним, что украинские фехтовальщики завоевали в Токио только одну бронзу — она досталась шпажисту Игорю Рейзлину.

А вот украинская саблистка Ольга Харлан сенсационно вылетела уже в 1/16 финала.

Автор: Станислав Кожемякин