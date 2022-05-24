Призерами соревнований стали еще четыре украинских спортсмена.

Украинка Яна Беломоина выиграла "золото" на международном турнире по маунтинбайку в Словении.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины.

"На международном турнире по маунтинбайку, который проходил в словенском Камнике, лидер сборной Украины Яна Боломоина получила золотую награду в кросс-кантри С1. Украинка стала первой в элитной категории среди женщин, показав время- 01: 13: 47", - говорится в заметке.

Второе место заняла итальянка Ґьяда Специя (01:14:31), а третье - хозяйка соревнований, словенка Таня Жакель (01:14:52).

"Для Беломоиной это первая победа сезона и вторая награда 2022 года после "серебра" в словенском Вртойбе", - отметили в министерстве.

Призерами соревнований стали еще четыре украинских спортсмена.

Так, Александр Гудыма получил бронзовую награду в соревнованиях среди мужчин. Он стал третьим с результатом 01:28:57, уступив двум итальянцам - Даниэле Брайдоту и Филиппо Фонтане.

Серебряными призерами соревнований также стали Мария Сухопалова и Богдан Чинчик в юниорских категориях до 19 лет.

Кроме того, Анастасия Рубаненко стала обладательницей второй "бронзы" в категории до 17 лет.

Напомним, украинская спортсменка Марина Бех-Романчук, которая накануне завоевала серебро в тройном прыжке на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в Дохе, прокомментировала свой успех.

Легкоатлетка рассказала, что свою медаль решила посвятить украинскому народу, который продолжает бороться против российских оккупантов.

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