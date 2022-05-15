Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке в Дохе.

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук, которая накануне завоевала серебро в тройном прыжке на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в Дохе, прокомментировала свой успех.

В интервью "Суспільне Спорт" 26-летняя легкоатлетка рассказала, что свою медаль решила посвятить украинскому народу, который продолжает бороться против российских оккупантов.

"Я себе места не могла найти. Не было ни дня, чтобы я не находилась в психологическом упадке. Я часто ныла и "конючила", плакала и истерила. Потом мы начали работать, тогда эти вещи тоже были, но не так часто, потому что все же тренировки немного отвлекали, но, почитав новости, снова начинала волноваться, снова накрывало, снова эмоции, снова то же самое... То есть подготовка эмоционально была очень сложная.

Наши люди остаются сильными, наши военные остаются сильными. Следовательно, и я должна оставаться сильной. Я на своем фронте не должна давать заднюю - надо выступать, подбадривать людей и приносить положительные новости. Делать то, что я умею делать лучше.

Я не чувствовала себя на соревнованиях одинокой. Я была очень счастлива. Я вошла в сектор, и там были наши люди. Я услышала искренний украинский язык, услышала людей, которые кричали мне: "Марина, давай, у тебя все получится!" Я увидела наш украинский флаг. Мне прибавилось мотивации вдвое больше. Это очень круто, потому что я почувствовала энергию наших людей, когда мы все вместе - сила. Для меня это был просто нереальный кайф. Я в первую очередь прыгала для тех, кто пришел на этот стадион поболеть. И, конечно, для Украины", - сказала Бех-Романчук.

Добавим, что на соревнованиях в Дохе украинка выполнила прыжок на 14 метров 73 сантиметра, побив тем самым свой личный рекорд.

Напомним, Бриллиантовая лига - это ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Марина Бех-Романчук: достижения