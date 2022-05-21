Украинка во второй попытке продемонстрировала результат 6 метров 66 сантиметров.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную награду этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в длину.

Украинка во второй попытке продемонстрировала результат 6 метров 66 сантиметров.

Золото с лучшим результатом сезона и рекордом соревнований выиграла немка Малайка Мигамбо (7.09), бронзу – британка Лоррейн Юген (6.65).

На прошлой неделе на дебютном этапе Бриллиантовой лиги в тройном прыжке Бех-Романчук также стала второй. После выигранной награды Марина посвятила свой успех для Украины.

Бриллиантовая лига, Бирмингем, Великобритания

Прыжки в длину, женщины

1. Малайка Мигамбо (Германия) – 7.09

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.66

3. Лоррейн Юген (Великобритания) – 6.65

Марина Бех-Романчук: достижения