Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную награду этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в длину.
Украинка во второй попытке продемонстрировала результат 6 метров 66 сантиметров.
Золото с лучшим результатом сезона и рекордом соревнований выиграла немка Малайка Мигамбо (7.09), бронзу – британка Лоррейн Юген (6.65).
На прошлой неделе на дебютном этапе Бриллиантовой лиги в тройном прыжке Бех-Романчук также стала второй. После выигранной награды Марина посвятила свой успех для Украины.
Бриллиантовая лига, Бирмингем, Великобритания
Прыжки в длину, женщины
1. Малайка Мигамбо (Германия) – 7.09
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.66
3. Лоррейн Юген (Великобритания) – 6.65
Марина Бех-Романчук: достижения
- В марте 2022 года 26-летняя Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении в Белграде.
- На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).