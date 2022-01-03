Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась, что провела удивительный отпуск с мужем на горнолыжном курорте в Карпатах.
26-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram пикантную фотографию.
"Это были идеальные три дня в Буковеле с моим любимым. Яркие и незабываемые. Мы уже в пятый раз встречали здесь Новый год и я мечтаю, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась", - подписала снимок Марина.
Напомним, что муж Марины тоже спортсмен. Михаил Романчук стал бронзовым и серебряным призером по плаванию на Олимпийских играх в Токио.
Читайте также"Завораживаешь сексуальностью": Марина Бех-Романчук показала горячее фото в купальнике
Марина Бех-Романчук: достижения
- На чемпионатах мира наивысшим достижением для Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
- На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).
- Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.