Марина Бех-Романчук отдыхала в Буковеле с любимым мужем.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась, что провела удивительный отпуск с мужем на горнолыжном курорте в Карпатах.

26-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram пикантную фотографию.

"Это были идеальные три дня в Буковеле с моим любимым. Яркие и незабываемые. Мы уже в пятый раз встречали здесь Новый год и я мечтаю, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась", - подписала снимок Марина.

Напомним, что муж Марины тоже спортсмен. Михаил Романчук стал бронзовым и серебряным призером по плаванию на Олимпийских играх в Токио.

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Марина Бех-Романчук: достижения