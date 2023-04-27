Теперь на улицах Бразилии и Португалии можно услышать имя футболиста в неординарном значении.

Бразилия почтила память футболиста-легенды отечественного и мирового футбола Пеле, обновив словарь "Михаэлиса" его именем.

Теперь термин "Пеле" бразильцы смогут использовать, как новое прилагательное для описания "исключительного, несравненного и уникального" человека, пишет AP News.

В частности, в словаре слово "Пеле" объясняют:

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"Тот, кто экстраординарен, или человек, который по качествам, ценностям или преимуществам не может сравниться ни с кем другим, как Пеле; псевдоним Эдсона Арантиса ду Насименту (1940-2022), которого считают величайшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, уникальный. Примеры: он - Пеле баскетбола, она – Пеле тенниса, она – Пеле бразильского театра, он - Пеле медицины"

Соответствующая инициатива собрала более 125 000 подписей людей, которые захотели таким образом навсегда увековечить Пеле в бразильской истории.

Многие жители Бразилии уже отметили решение издателей в пользу одной из самых известных персоналий спорта. В частности, редакторов "Михаэлиса" поддержал футбольный клуб "Сантос", за который Пеле играл большую часть своей жизни.

"Выражение, которое уже использовалось для обозначения лучшего в чем-то, уже увековечено на страницах словаря. Мы создали историю вместе и перевели имя Короля футбола на португальский язык. Пеле означает "ЛУЧШИЙ", - отреагировали фан-клубы Пеле в социальных сетях.

Легенда футбола Пеле - главные факты

Напомним, что футболиста Пеле называют бразильским королем футбола. За время своей карьеры Пеле выиграл рекордные три чемпионата мира со сборной Бразилии и стал самым выдающимся игроком 20 века.

29 декабря 2022 года стало известно, что легендарный бразилец ушел из жизни в возрасте 82 лет. В 2021 году Пеле удалили опухоль толстой кишки. После курса лечения Пеле госпитализировали из-за большого количества заболеваний, которые вызвал рак.

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