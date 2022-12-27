Трехкратный чемпион мира продолжает бороться за свою жизнь.

Легендарный экс-нападающий сборной Бразилии Пеле, который находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, попрощался со своей семьей и друзьями.

Об этом сообщил бизнесмен и спортивный менеджер Фрэнк Халид в своем Твиттере.

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", - написал Халид.

Видео дня

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое на стадионе бразильского "Сантоса", с которого следует, что клуб готовится организовать церемонию прощания со своим легендарным футболистом.

В частности, видео опубликовал в Twitter журналист Мигель Анхель Веласкес.

"Пеле еще жив, но "Сантос" уже готовится к похоронам. Клуб установил на поле огромный шатер, а также подготовил большой золотой гроб с изображениями Пеле", - написал он.

По информации издания AS, стадион "Сантоса" станет местом встречи поклонников бразильца на тот случай, если он скончается.

Напомним, 82-летний Пеле с сентября 2021 года борется с раком толстой кишки. Бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее.

В прошлом месяце его состояние здоровья ухудшилось, а 29 ноября Пеле снова госпитализировали. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

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