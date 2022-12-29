Пеле был признан одним из величайших игроков футбола.

Пеле, бразильский король футбола, который выиграл рекордные три Чемпионата мира со сборной Бразилии и был выдающимся спортсменом прошлого века, ушел из жизни. Ему было 82 года.

Пеле с 2021-го года проходил курс лечения после удаления опухоли толстой кишки. В течение прошлого месяца он был госпитализирован из-за большого количества заболеваний. Его агент Джо Фрага подтвердил факт смерти.

Пеле был признан одним из величайших игроков футбола. Он своей игрой очаровывал фанатов и ослеплял противников во время выступлений за бразильский клуб Сантос и национальную сборную Бразилии.

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Когда говорят о лучших игроках футбола, лишь Диего Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду вспоминаются вместе с Пеле.

В 1995-1998 годах Пеле занимал должность министра спорта Бразилии.

Пеле: трофеи футболиста во время карьеры

Пеле выиграл три чемпионата мира в составе сборной Бразилии. Это было в 1958, 1962 и 1970 годах. Он забил 77 голов за 92 матча в футболке национальной сборной Бразилии.

Также Пеле выиграл шесть раз чемпионат Бразилии в составе "Сантоса".

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