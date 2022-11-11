Пеле считает, что сборная Бразилии сможет в шестой раз стать чемпионом мира.

Легендарный экс-нападающий сборной Бразилии Пеле поделился своими ожиданиями в преддверии старта ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

"Король футбола" сделал прогноз на победителя предстоящего мундиаля.

"Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле.

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Вы можете посчитать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии", – написал Пеле в своем Твиттере.

Отметим, что Пеле до сих пор является единственным в мире, кто как футболист трижды побеждал на чемпионатах мира.

Сборная Бразилии же является самой успешной национальной командой в истории: на ее счету пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). При этом Бразилия - единственная команда, участвовавшая во всех чемпионатах мира.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира в Катаре национальная сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Бразилии объявила состав на чемпионат мира-2022 по футболу.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Впервые в истории финальная часть первенства планеты по футболу состоится на Ближнем Востоке. Также ЧМ-2022 станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в Катаре, где температура воздуха летом достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

В Украине матчи ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспильне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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